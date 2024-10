Gravidanzaonline.it - Body per neonato: come sceglierlo e perché non può mancare

Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno dei capi che proprio non puònell’armadio di ogniè il: classiche canottiere o maglietta (a manica corta o lunga) in cotone o caldo cotone che, soprattutto nei mesi più freddi, tengono al riparo la schiena e la pancia del bambino e rappresentano il primo strato del vestiario del bebè. Com’è fatto e le caratteristiche Ilperè un capo d’abbigliamento essenziale per i neonati, studiato per garantire comfort, praticità e igiene.detto, si tratta di una sorta di tutina che copre il busto e, a seconda del modello, può includere o meno maniche e gambe. Nella parte superiore è simile a una maglietta, copre il busto e a volte le spalle, mentre la parte inferiore si chiude sotto il pannolino, coprendo il cavallo e avvolgendo il pannolino del