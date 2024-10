Ascolti TV | Martedì 8 Ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella serata di ieri, Martedì 8 Ottobre 2024, su Rai1 il docufilm Nato il 6 Ottobre ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Temptation Island debutta conquistando .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Killer Elite incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Le Ragazze segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Best Weekend raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Interstellar fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Salt è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Il grande Jake è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Replicas sigla .000 spettatori (%). Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 8 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 il docufilm Nato il 6ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Temptation Island debutta conquistando .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Killer Elite incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Le Ragazze segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Diraggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Best Weekend raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Interstellar fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Salt è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Il grande Jake è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Replicas sigla .000 spettatori (%).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv : Nato il sei ottobre - Temptation Island - E’ sempre Cartabianca | Dati Auditel - martedì 8 ottobre 2024 - Rete 4: E’ sempre Cartabianca, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 0. 000 telespettatori con uno share pari al 0. 000 spettatori con il 0. Auditel del 8 ottobre Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Nato il sei ottobre” contro “Temptation Island”. 00% di ... (Superguidatv.it)

Ascolti tv martedì 8 ottobre : chi ha vinto tra Temptation Island e Nato il sei ottobre - Gli ascolti tv di martedì 8 ottobre 2024: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Temptation Island su Cnale 5 e Nato il sei ottobre su Rai 1.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ascolti tv martedì 8 ottobre : Nato il sei ottobre - Temptation Island - È sempre Cartabianca - Su Rai 3 Le ragazze. Ascolti tv martedì 8 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 8 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Nato il sei ottobre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 8 ottobre ... (Tpi.it)

MillionDay e MillionDay Extra - le estrazioni delle 20.30 di martedì 8 ottobre - Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. 00 e l’altra come di consueto alle 20. I numeri frequenti di ... (Quifinanza.it)

WWE : Preview della puntata di NXT di Martedì 8 Ottobre su CW - Fraxiom (Axiom & Nathan Frazer) (c) vs. Questa seconda puntata, che si svolgerà al The Factory at the District di Chesterfield Missouri Martedì 8 Ottobre, promette tanta carne al fuoco. Ed infine come anticipato nell’ultima puntata di RAW ci sarà un’apparizione di Main Event Jey ... (Zonawrestling.net)