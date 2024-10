Napolipiu.com - Alvino denuncia: “Kvaratskhelia il più picchiato, arbitri scandalosi”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giornalista difende Kvara dopo la partita contro il Como. Carloha usato parole forti contro l’arbitraggio in Serie A, soprattutto per come viene trattato Khvicha. L’esterno del Napoli è tra i giocatori più bersagliati dai falli in campionato. Dopo la partita contro il Como, è circolata una foto dalla Georgia che mostra i suoi piedi malconci.ha commentato duramente: “Questo è Kvara dopo Napoli-Como. Questa foto testimonia quello che diciamo da tempo: glihanno un atteggiamento scandaloso nei suoi confronti.”, bersaglio dei falli in Serie Aha rincarato la dose: “è il giocatore piùdi tutta la Serie A, subisce una media di 25 falli a partita. Basta che dica qualcosa e viene ammonito, mentre non gli fischiano mai un rigore a favore, neanche se lo ‘ammazzano’.