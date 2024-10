“A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch’io”. La foto di Renato Zero con gli azzurri 2006 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viareggio, 9 ottobre 2024 – “A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anche io”. Una citazione un po’ riaggiustata per una foto capolavoro. È quella che ritrae Renato Zero con i campioni del mondo 2006 alla festa a sorpresa per Marcello Lippi. De Rossi, Totti, Cannavaro, Del Piero, Gattuso. Ci sono tutti per l’ex ct della Nazionale che si è commosso a rivedere i suoi “ragazzi” riuniti. L’evento, al Grand Hotel Principe di Piemonte, è stato organizzato in gran segreto dal figlio del ct, Davide Lippi. Festa a sorpresa per Lippi, la cena degli azzurri campioni del mondo Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme e rivivere quei tempi ormai lontani dell’Italia che ha segnato la storia del calcio. Lanazione.it - “A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch’io”. La foto di Renato Zero con gli azzurri 2006 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viareggio, 9 ottobre 2024 – “Amio, houndelanche io”. Una citazione un po’ riaggiustata per unacapolavoro. È quella che ritraecon i campioni delalla festa a sorpresa per Marcello Lippi. De Rossi, Totti, Cannavaro, Del Piero, Gattuso. Ci sono tutti per l’ex ct della Nazionale che si è commosso a rivedere i suoi “ragazzi” riuniti. L’evento, al Grand Hotel Principe di Piemonte, è stato organizzato in gran segreto dal figlio del ct, Davide Lippi. Festa a sorpresa per Lippi, la cena deglicampioni delUn’occasione per ritrovarsi tutti insieme e rivivere quei tempi ormai lontani dell’Italia che ha segnato la storia del calcio.

