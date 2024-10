361magazine.com - 24enne strangolata nel sonno: fermato il marito nel Casertano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un altro femminicidio si è consumato stamattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello. La vittima è unaHa strangolato la moglie al culmine di una lite. Poi ha avvisato il cognato, e atteso sulle scale le forze dell’ordine per il suo arresto. Tutto si è consumato stamattina intorno alle 5 a San felice a Cancello, nel. In casa con la coppia di origine albanese i due figli di 4 e 6 anni. La vittima è una, ilne ha 30. Tutto è avvenuto mentre i due si trovavano a letto. Leggi anche–> Il giallo di Gravina: oggi l’udienza di convalida del fermo di Giuseppe Lacarpia L’uomo è statodai carabinieri in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Tutto si è consumato davanti ai bambini che urlavano terrorizzati. Urla strazianti che provenivano dall’abitazione dove è stato consumato il delitto.