Lettera43.it - Vittoria per Epic Games: Google dovrà consentire l’accesso a Play Store ai concorrenti

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha vinto ancora. Dopo il successo del dicembre 2023, è arrivata un’altra decisione favorevole per il creatore del videogame Fortnite nella sua battaglia legale controe Samsung. Un giudice federale degli Stati Uniti, infatti, ha stabilito che il colosso di Mountain Viewanche ad app Android sviluppate da aziendedi poter apparire sul. L’accusa diè di aver limitato per anni la concorrenza, controllando la distribuzione delle app e i pagamenti sugli Android. Dal canto suo il colosso si difende e ha comunicato che presenterà un ricorso.: «Così a rischio la privacy» In un comunicatoha spiegato: «Questi cambiamenti metterebbero a rischio la privacy e la sicurezza dei consumatori, rendendo più difficile per gli sviluppatori promuovere le proprie app e riducendo la concorrenza sui dispositivi».