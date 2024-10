Ilfattoquotidiano.it - Troupe del Tg3 aggredita in Libano, il racconto commosso di Goracci: “Così ci hanno assaliti ed è morto il nostro autista”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, racconta nel servizio del Tg3 la giornalista inviata in, Lucia, riferendo dell’aggressione subita dalla sua, durante la quale èd’infarto l’. L’inviata – nell’audio pubblicato dall’Ansa – sottolinea come la loro presenza fosse stata segnalata e lastesse riprendendo il viaggio “senza problemi, la gente ci parlava”. Poi “è spuntato un uomo, che ha aggredito l’operatore Marco Nicois, tentando di strappargli la telecamera”, spiega. “Abbiamo protetto Marco, ci siamo allontanati in fretta, sono arrivati altri cheprovato a spintonarci, a spintonare l’auto.