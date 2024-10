Lanazione.it - Tribuna chiusa, i tempi si allungano. Chiesto un incontro con il Comune

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 8 ottobre 2024 – Non ci sono pericoli di crollo della copertura dellama lo stadio “Miro Luperi““ resta comunque ancora chiuso al pubblico costringendo le squadra a privarsi del sostegno (e incasso) nelle partite interne. . Gli interventi di ristrutturazione e le prove di carico però stanno ancora slittando e non c’è ancora una data certa per il via libera al pubblico per seguire le partite casalinghe di Tarros Sarzanese, società che gestisce l’impianto in base alla convenzione stipulata con ildi Sarzana, che milita nel campionato di Promozione e la Fezzanese club di serie D che da qualche anno è ospite della struttura cittadina non avendo uno stadio a disposizione.