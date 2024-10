Tensione e voti in bilancio: Il parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte Costituzionale (Di martedì 8 ottobre 2024) Meloni punta su Francesco Saverio Marini per la Corte Costituzionale, ma la maggioranza si spacca e le opposizioni gridano al “blitz inaccettabile” Oggi il parlamento italiano si riunisce in seduta comune per eleggere un nuovo giudice della Corte Costituzionale, in una votazione che si preannuncia decisiva e al cardiopalma. Al centro del dibattito politico, la figura di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, sostenuto fortemente dalla premier Giorgia Meloni. L’obiettivo della leader di Fratelli d’Italia è chiaro: assicurare la nomina di Marini, ma le incertezze sui numeri lasciano presagire un esito tutt’altro che scontato. La vigilia della votazione è stata segnata da un clima di Tensione all’interno della maggioranza di governo. Puntomagazine.it - Tensione e voti in bilancio: Il parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte Costituzionale Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Meloni punta su Francesco Saverio Marini per la, ma la maggioranza si spacca e le opposizioni gridano al “blitz inaccettabile” Oggi ilitaliano si riunisce inperun nuovo, in una votazione che si preannuncia decisiva e al cardiopalma. Al centro del dibattito politico, la figura di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, sostenuto fortemente dalla premier Giorgia Meloni. L’obiettivoleader di Fratelli d’Italia è chiaro: assicurare la nomina di Marini, ma le incertezze sui numeri lasciano presagire un esito tutt’altro che scontato. La vigiliavotazione è stata segnata da un clima diall’internomaggioranza di governo.

Elezione giudice della Corte Costituzionale - il voto in Parlamento in seduta comune : la diretta - È previsto a partire dalle 12. Le opposizioni non dovrebbero partecipare al voto. . La maggioranza vuole eleggere il consigliere di Meloni, Francesco Saverio Marini. 30, alla Camera riunita in seduta comune, il voto del giudice della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento. ticolo Elezione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale - ROMA – Martedì 8 ottobre, alle ore 12. L'articolo Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale sembra essere il primo su L'Opinionista. Si tratta dell’ottavo scrutinio e sarà necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. . Sarà un appuntamento ... (Lopinionista.it)

Consulta : al via settimo scrutinio del Parlamento in seduta comune per elezione giudice - Si tratta del settimo scrutinio, con maggioranza dei tre quinti. L'articolo Consulta: al via settimo scrutinio del Parlamento in seduta comune per elezione giudice sembra essere il primo su CalcioWeb. . La chiama è partita dai senatori. Roma, 24 set (Adnkronos) – Ha da poco preso il via, alla ... (Calcioweb.eu)