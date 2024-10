Tennis: Torneo Wuhan. Paolini debutta contro la cinese Yuan (Di martedì 8 ottobre 2024) La 28enne toscana vuole lasciarsi alle spalle l'eliminazione prematura a Pechino Wuhan (CINA) - Giornata d'esordio domani, mercoledì, per Jasmine Paolini nel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.221.175 dollari che si sta disputando sui campi in cemento Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Paolini debutta contro la cinese Yuan Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La 28enne toscana vuole lasciarsi alle spalle l'eliminazione prematura a Pechino(CINA) - Giornata d'esordio domani, mercoledì, per Jasminenel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.221.175 dollari che si sta disputando sui campi in cemento

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Zhang 6-4 6-4 (15) Vekic b. Mertens 3-6 6-1 6-3 (9) Haddad Maia b. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, in programma dal 7 al 13 ottobre. Assenti Swiatek e Rybakina tra le big, mentre ci sono Gauff, Zheng, Andreeva e tante altri ... (Sportface.it)

Paolini-Yuan in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - Il rientro in campo in singolare a Pechino non è stato dei migliori per la tennista azzurra, che è apparsa un po’ scarica sia nel match vinto per il rotto della cuffia contro Tauson che nella sconfitta subita da Linette. Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Il circuito Wta resta in Cina dopo Pechino e lo fa con il ‘Mille’ di Wuhan, che vede Aryna Sabalenka guidare il seeding, seguita da Jessica Pegula. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 1000 WUHAN 2024 PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Sabalenka bye (WC) Eala vs Siniakova Putintseva vs Zhang Mertens vs ... (Sportface.it)