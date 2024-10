Tarquinia apre al pubblico la Tomba degli Scudi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Lasi svela per le Giornate Fai di Autunno. Lo splendido ipogeo etrusco sarà visitabile il 12 e 13 ottobre, a, per la 13esima edizione della rassegna organizzata dal Fondo Ambiente Italiano, che quest’anno aprirà al, in 360 città italiane, 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili. La due giorni di apertura sarà curata dalla delegazione Fai Viterbo. “Laè il nostro “luogo del cuore” – afferma la capodelegazione del Fai Viterbo Lorella Maneschi -. Un gioiello artistico che abbiamo reso nuovamente alla città, tra il 2016 e il 2018, con un complesso restauro che ha interessato la camera centrale e ha consentito di rendere l’ipogeo fruibile dopo decenni di chiusura a causa del suo precario stato di conservazione.