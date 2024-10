Oasport.it - Tadej Pogacar sull’annullamento della Tre Valli Varesine: “Troppa acqua, condizioni di scarsa sicurezza”

Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)non si tira indietro e ci mette la faccia, presentandosi in conferenza stampa in rappresentanza del gruppo per spiegare la scelta dei corridori (in accordo con la giuria) di fermarsi e annullare la Tre2024. La gara odierna si è interrotta dopo soli 57,9 chilometri per motivi dia causa del maltempo (pioggia forte), che aveva già portato gli organizzatori a posticipare la partenza e a ridurre il chilometraggio del percorso. “Sono qui per parlare a nome dei corridori: mentre correvamo, abbiamo avuto la sensazione di farlo indi. La strada era coperta d’, che veniva da tutte le parti, compresi purtroppo i tombini: non si riusciva a vedere l’asfalto, era come se fosse ricoperto da un vero e proprio strato d’. Ci sono state 20 forature, 5 o 6 ruote rotte“, dichiara il fuoriclasse sloveno.