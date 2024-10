Lopinionista.it - “Sulle Alpi”, alla scoperta del libro di Daniele Zovi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un viaggio d’autore attraverso leitaliane,tracce delle piccole cose degli uomini e dei paesaggi “Le strade si ramificano in strade più piccole e in sentieri ancora più piccoli”, ha scritto Milan Kundera. “Per i sentieri vanno i boscaioli.strade ci sono panchine dalle quali si vede un paesaggio pieno di pecore e mucche al pascolo. È l’Europa, è il cuore dell’Europa, sono le.”in questosi mette in cammino tracciando un itinerario che è anche interiore,di un mondo vicino e al tempo stesso lontano, simbolico e reale.