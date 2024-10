Sospettato per aver rapito Maddie. Ma il tedesco viene assolto dalle accuse di stupro (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner era a processo davanti a un tribunale tedesco per gravi reati sessuali, in un altro caso. L'uomo, Sospettato del rapimento della bimba inglese scomparsa in Portogallo nel 2007, tornerà in libertà a settembre del 2025 Ilgiornale.it - Sospettato per aver rapito Maddie. Ma il tedesco viene assolto dalle accuse di stupro Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner era a processo davanti a un tribunaleper gravi reati sessuali, in un altro caso. L'uomo,del rapimento della bimba inglese scomparsa in Portogallo nel 2007, tornerà in libertà a settembre del 2025

