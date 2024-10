Shock nel Regno Unito: preparativi per i funerali di Re Carlo, cure sospese (ma la verità potrebbe essere un’altra) (Di martedì 8 ottobre 2024) Un colpo di scena travolge il Regno Unito: Re Carlo sospende le cure mediche mentre emergono notizie sui preparativi per il suo funerale. Scopri di più sugli sviluppi sconvolgenti. L'articolo Shock nel Regno Unito: preparativi per i funerali di Re Carlo, cure sospese (ma la verità potrebbe essere un’altra) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Shock nel Regno Unito: preparativi per i funerali di Re Carlo, cure sospese (ma la verità potrebbe essere un’altra) Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Un colpo di scena travolge il: Resospende lemediche mentre emergono notizie suiper il suo funerale. Scopri di più sugli sviluppi sconvolgenti. L'articolonelper idi Re(ma la) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il principe Harry atterra in Africa dopo il viaggio nel Regno Unito - Al contrario, il secondogenito di re Carlo III si sarebbe trattenuto a Londra solo poche ore, mentre il monarca si trovava in Scozia. Il duca di Sussex è atterrato in Lesotho, paese di cui si è innamorato per la prima volta 20 anni fa. AnsaIl viaggio del principe Harry in Lesotho, dunque, è ... (Velvetmag.it)

Regno Unito - perché si è dimessa Sue Gray : era capo di gabinetto di Keir Starmer - Articolo completo: Regno Unito, perché si è dimessa Sue Gray: era capo di gabinetto di Keir Starmer dal blog Lettera43 . Sue Gray ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer, una decisione che la stessa ha spiegato così: «Nelle ultime ... (Lettera43.it)

Pubblicità di Heinz sotto accusa nel Regno Unito : «Promuove stereotipi negativi» - «Comprendiamo che questa pubblicità possa aver involontariamente perpetuato stereotipi negativi. twitter. Ci scusiamo e ci impegniamo per migliorare ed evitare che accada di nuovo in futuro». com/LngrCCZ4rW — Nels Abbey (@nelsabbey) October 4, 2024 Il post virale e le scuse di Heinz: «Eviteremo ... (Lettera43.it)