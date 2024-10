Serie D, l’allenatore Fucili soddisfatto di prestazione e risultato. "Con la Samb ho visto un Fossombrone tosto e coraggioso» (Di martedì 8 ottobre 2024) "Contro la Samb è stata una bellissima partita davanti a un numeroso pubblico e corretta in campo, quindi una bella giornata di sport – commenta il tecnico del Fossombrone Fucili –, siamo soddisfatti perché riuscire a recuperare per due volte gli avversari che erano andati in vantaggio, averlo fatto con pieno merito e aver avuto alla fine anche la forza per provare a vincere, credo che ci deve dare grandissima convinzione e autostima. Il pareggio è il risultato giusto, meritato ampiamente con tante situazioni da gol. L’unico rammarico è che nei due gol subiti dovevamo essere più attenti, fermo restando che la prima rete è stato un gran bel gol. Una gara molta combattuta, entrambe le squadre hanno provato a vincerla, a tratti siamo stati meglio noi e a tratti meglio loro, ma per come abbiamo finito la partita, ovvero con alcuni uomini acciaccati, siamo contenti. Sport.quotidiano.net - Serie D, l’allenatore Fucili soddisfatto di prestazione e risultato. "Con la Samb ho visto un Fossombrone tosto e coraggioso» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "Contro laè stata una bellissima partita davanti a un numeroso pubblico e corretta in campo, quindi una bella giornata di sport – commenta il tecnico del–, siamo soddisfatti perché riuscire a recuperare per due volte gli avversari che erano andati in vantaggio, averlo fatto con pieno merito e aver avuto alla fine anche la forza per provare a vincere, credo che ci deve dare grandissima convinzione e autostima. Il pareggio è ilgiusto, meritato ampiamente con tante situazioni da gol. L’unico rammarico è che nei due gol subiti dovevamo essere più attenti, fermo restando che la prima rete è stato un gran bel gol. Una gara molta combattuta, entrambe le squadre hanno provato a vincerla, a tratti siamo stati meglio noi e a tratti meglio loro, ma per come abbiamo finito la partita, ovvero con alcuni uomini acciaccati, siamo contenti.

Serie D, l’allenatore Fucili soddisfatto di prestazione e risultato. "Con la Samb ho visto un Fossombrone tosto e coraggioso» - Il Fossombrone pareggia contro la Samb in una partita intensa e corretta, con entrambe le squadre che lottano per la vittoria. Il tecnico e i tifosi esprimono soddisfazione per la prestazione e il fai ... (msn.com)

Forsempronese-Samb, le pagelle. Guadalupi e Baldassi risolutivi, buone le incursioni di Kerjota - Rientra in campo la formazione che ha vinto contro L'Aquila. In principio la Samb marca il territorio ma progressivamente si affievolisce lasciando sempre più spazio agli uomini di mister Fucili che ... (rivieraoggi.it)

Spogliatoi. Fucili: "Prese due reti evitabili, ma sono felice di aver allungato la striscia positiva» - A chi gli chiede se per caso non abbia qualche rimpianto per come è andata la partita, mister Fucili risponde così: "Il rimpianto è che abbiamo preso due gol evitabili, in quelle due occasioni siamo s ... (ilrestodelcarlino.it)