Serie A, Rocchi: “Non siamo soddisfatti degli arbitraggi dell’ultima giornata” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Se sono soddisfatto degli arbitraggi ultima giornata? No”. Lo ha dichiarato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante la presentazione del Codice di giustizia sportiva Figc allo stadio San Siro. “La formazione è fondamentale, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia – ha spiegato Rocchi – è chiaro che l’ideale sarebbe avere una omogeneità al 100% ma è impossibile, perché siamo esseri umani. Sull’interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c’è sempre una persona”. Rocchi si è poi soffermato su alcune possibilisoluzioni: “Il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l’arbitro a trovare una decisione corretta”. Sul tempo effettivo: “Stiamo facendo un lavoro importante sulle perdite di tempo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Se sono soddisfattoultima? No”. Lo ha dichiarato il designatore arbitrale Gianlucadurante la presentazione del Codice di giustizia sportiva Figc allo stadio San Siro. “La formazione è fondamentale, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia – ha spiegato– è chiaro che l’ideale sarebbe avere una omogeneità al 100% ma è impossibile, perchéesseri umani. Sull’interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c’è sempre una persona”.si è poi soffermato su alcune possibilisoluzioni: “Il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l’arbitro a trovare una decisione corretta”. Sul tempo effettivo: “Stiamo facendo un lavoro importante sulle perdite di tempo.

