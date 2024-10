Quifinanza.it - Scuole chiuse per il maltempo a Genova e Bergamo, l’uragano Kirk si abbatte sull’Italia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Allertain diverse regioni italiane per l’arrivo del. I rovesci più intensi dovrebberorsi sulla Liguria attorno all’ora di pranzo ma alerimarrannoper tutta la giornata. Stessa decisione presa, per le superiori e le università, anche in provincia di, con la Lombardia che sarà l’altra regione a presentare un’allerta al livello massimo per i temporali, quello arancione. In Liguria sono sotto osservazione speciale principalmente i bacini del fiume Magra e del Vara, con particolare attenzione per il levante. Il ponente al contrario dovrebbe subire meno l’ondata di. La protezione civile ha diramato l’allerta arancione anche sul Lazio e su alcune zone di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.