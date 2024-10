Scontro tra un'auto e uno scooter guidato da un minorenne in via Pescarina a Spoltore (Di martedì 8 ottobre 2024) Scontro tra un'automobile e uno scooter in via Pescarina a Spoltore intorno alle ore 14:15 di lunedì 7 ottobre.L'incidente ha visto il coinvolgimento di un'automobile, una Opel Crossland guidata da un'uomo, che stava percorrendo la strada con direzione di marcia da Villa Raspa a Spoltore centro Ilpescara.it - Scontro tra un'auto e uno scooter guidato da un minorenne in via Pescarina a Spoltore Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 8 ottobre 2024)tra un'mobile e unoin viaintorno alle ore 14:15 di lunedì 7 ottobre.L'incidente ha visto il coinvolgimento di un'mobile, una Opel Crossland guidata da un'uomo, che stava percorrendo la strada con direzione di marcia da Villa Raspa acentro

