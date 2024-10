Schlein: "Li abbiamo fermati". FdI: "Democrazia a rischio". Consulta, gioco sporco del Pd e fumata nera: alta tensione (Di martedì 8 ottobre 2024) fumata nera sulla Consulta e rissa tra maggioranza e opposizione. Giornata convulsa in Parlamento, dove il centrodestra ha rinunciato alla conta su Francesco Saverio Marini per l'elezione del giudice costituzionale. Una decisione che sarebbe maturata questa mattina intorno alle 11, fino a ieri sera tardi tra palazzo Chigi e i capigruppo di centrodestra sono proseguiti i contatti per verificare i numeri dell'operazione. La convinzione della coalizione e della premier Giorgia Meloni era quella di tirare dritto, poi - racconta un 'big' - è venuto meno un pacchetto di voti e si è deciso di tornare sullo schema della scheda bianca. Tra l'altro, tutti i gruppi della maggioranza avevano fornito l'elenco degli assenti, malati compresi. In tanti avevano rinunciato alle missioni, "dovevo andare all'estero e invece", allarga le braccia un sottosegretario. Liberoquotidiano.it - Schlein: "Li abbiamo fermati". FdI: "Democrazia a rischio". Consulta, gioco sporco del Pd e fumata nera: alta tensione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)sullae rissa tra maggioranza e opposizione. Giornata convulsa in Parlamento, dove il centrodestra ha rinunciato alla conta su Francesco Saverio Marini per l'elezione del giudice costituzionale. Una decisione che sarebbe maturata questa mattina intorno alle 11, fino a ieri sera tardi tra palazzo Chigi e i capigruppo di centrodestra sono proseguiti i contatti per verificare i numeri dell'operazione. La convinzione della coalizione e della premier Giorgia Meloni era quella di tirare dritto, poi - racconta un 'big' - è venuto meno un pacchetto di voti e si è deciso di tornare sullo schema della scheda bianca. Tra l'altro, tutti i gruppi della maggioranza avevano fornito l'elenco degli assenti, malati compresi. In tanti avevano rinunciato alle missioni, "dovevo andare all'estero e invece", allarga le braccia un sottosegretario.

