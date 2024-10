Ilnapolista.it - Sarri aspetta il Milan, il club lo ha già bloccato in caso di esonero di Fonseca (Libero)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Claudio Savelli sugetta un’indiscrezione non di poco conto. Secondo il giornalista, ilavrebbe già, sottolineando la totale anarchia nello spogliatoio a Firenze, ha di fatto condannato la sua esperienza ao.da settimane come sostituto (di) dalScrive Savelli su: Dopo il famoso cooling break a cui non avevano partecipato Theo e Leao, derubricato dalla dirigenza a «una cosa normale», è arrivata l’anarchia del Franchi sui tiri dal dischetto: un rigorista ignorato si era già visto, un rigorista ignorato due volte nella stessa partita no. E il fatto che i due rigori siano stati sbagliati è la conferma che quanto fatto da Theo e compagni è grave. Molto grave. Così grave da essere sottolineato dall’allenatore subito dopo la gara, altra cosa sbagliata e grave.