Roma, su uno scooter rubato vede i Cc e scappa: si schianta e muore (Di martedì 8 ottobre 2024) Edoardo Clementi, di 17 anni, si è dato alla fuga, poi si è schiantato contro un muro ed è morto dopo il trasporto in ospedale.

Edoardo Clementi - chi era il 17enne morto sullo scooter rubato a Roma. Su TikTok scriveva : «Nonostante tutto sempre con il sorriso» - Edoardo Clementi era uno studente senza precedenti con la giustizia. E' lui la vittima dell'incidente a Roma. Secondo una ricostruzione della polizia locale, sul posto per i rilievi,... (Leggo.it)

