Iltempo.it - Renzi non accetta più diktat: nel campo largo ma col “silenziatore”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Elly Schlein se l'è presa comoda, due settimane per decidersi a parlare. La segretaria del Pd infine è andata in uno studio televisivo amico, quello di Massimo Gramellini su La7, per dire la sua sul tema del giorno: l'esplosione dell'alleanza di centro sinistra, Giuseppe Conte che non vuole vedere il simbolo di Italia Viva, accanto a quello del M5S. Unche in Liguria si è tradotto con l'esclusione deiani dalle prossime elezioni regionali di ottobre. «I problemi degli alleati sono anche i nostri. Ne terremo conto», l'uovo di «Colombo» dell'inquilina del Nazareno, che cerca di venire fuori dall'angolo delle polemiche in cui si è cacciata con la sua indicazione sul no ai veti. Intanto l'area del conflitto si è spostata in Emilia Romagna, regione che come l'Umbria voterà il 17-18 novembre.