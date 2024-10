Promozione della salute nelle scuole: presentato il catalogo regionale 2024-2025 (Di martedì 8 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, presso la Fiera del Levante di Bari, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ufficio scolastico regionale” per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di Promozione dell’educazione alla salute nelle scuole Brindisireport.it - Promozione della salute nelle scuole: presentato il catalogo regionale 2024-2025 Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, presso la Fiera del Levante di Bari, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ufficio scolastico” per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività didell’educazione alla

Neurologo Bassetti : “Promozione della salute del cervello concetto nuovo” - (Adnkronos) – "L'idea di promuovere la salute cerebrale è relativamente nuova. Noi sappiamo oggi che il cervello, da un lato, è importantissimo per le nostre vite, sia come individui, sia come società, ma al tempo stesso […]. In Europa stiamo lavorando a diversi livelli per promuovere la salute del ... (Periodicodaily.com)

Promozione della salute nelle case di comunità : nuovi incontri a Sogliano - Gambettola e San Mauro - Sono aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente ai nuovi incontri dedicati alla promozione della salute e organizzati dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025, in collaborazione con le Case della Comunità del Rubicone e il... (Cesenatoday.it)