Lanazione.it - Porta Sant’Andrea prepara la cena della vittoria

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 –la. Sale l’attesa per il grande evento diin programma sabato 12 ottobre all’Arezzo Fiere e Congressi. Si possono ancora acquistare i biglietti nella sede del Quartiere dalle 21:00 alle 23:00 fino a mercoledì 9 ottobre.è pronto al gran finale. Mancano solo gli ultimi dettagli prima di aprire le porte dell'Arezzo Fiere e Congressi di via Spallanzani che sabato 12 ottobre ospiterà laper festeggiare l’impresa di Tommaso Marmorini e Saverio Montini in piazza Grande. L’acquisto e il ritiro dei biglietti è possibile fino a mercoledì 9 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 nella sede del quartiere in via delle Gagliarde. Le prenotazioni possono essere effettuate anche via WhatsApp al numero +39 366 3867800.