Ondata di furti, nuovi raid in due scuole: è caccia ai ladri (Di martedì 8 ottobre 2024) Le scuole continuano ad essere nel mirino dei ladri. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno due furti all’interno di due plessi scolastici situati nei comuni di Angri e Nocera Inferiore. I due furtiAd Angri, nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno fatto irruzione Salernotoday.it - Ondata di furti, nuovi raid in due scuole: è caccia ai ladri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lecontinuano ad essere nel mirino dei. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno dueall’interno di due plessi scolastici situati nei comuni di Angri e Nocera Inferiore. I dueAd Angri, nella notte tra domenica e lunedì, ihanno fatto irruzione

