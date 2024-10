Offerta iliad Giga 180 | 180 GB in 5G a 999€ al mese

.com - Offerta iliad Giga 180: 180 GB in 5G a 9,99€ al mese

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’180 prevede 180 GB di traffico dati in 4G/5G, minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni internazionali. Include 11 GB per il roaming UE e hotspot. Il costo è di 9,99€/, senza vincoli e con attivazione a 9,99€. L’è ottimizzata per dispositivi compatibili con la rete 5G.Super Fibra WINDTRE: sconto esclusivo per i già clienti180 in dettaglio L’180 a 9,99€ alinclude: 180 GB di traffico dati in 4G/5G. Minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia. 11 GB in roaming Europa , oltre a minuti e SMS illimitati. Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, inclusi USA e Canada. Nessun vincolo contrattuale o costi nascosti. Hotspot incluso , senza costi aggiuntivi. Servizio 5G per dispositivi compatibili e nelle aree coperte.