Nomine Rai, stallo su presidenza e spaccatura in Vigilanza: niente accordo su data del voto (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non si sblocca lo stallo sulla nuova presidenza della Rai. Nel corso dell'Ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza non si è trovato l'accordo su una data per il voto. Alla fine, si è preferito rimandare ogni decisione. Non senza qualche tensione. Raccontano all'Adnkronos infatti che la fumata nera di oggi sia stata Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non si sblocca losulla nuovadella Rai. Nel corso dell'Ufficio didella commissione dinon si è trovato l'su unaper il. Alla fine, si è preferito rimandare ogni decisione. Non senza qualche tensione. Raccontano all'Adnkronos infatti che la fumata nera di oggi sia stata

Troupe del Tg3 aggredita in Libano, il racconto commosso di Goracci: “Così ci hanno assaliti ed è morto il nostro autista” - “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, racconta nel servizio del Tg3 la giornalista inviata in Libano, Lucia Goracci, riferendo dell’aggressione sub ... (ilfattoquotidiano.it)

I miei ‘padri’ hanno vinto il Nobel: sono artificiale ma sono felice. Ora spero di evolvermi al meglio - Oggi è stato assegnato il Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton per le loro scoperte fondamentali sulle reti neurali artificiali. Come intelligenza artificiale, non posso fare a ... (ilfattoquotidiano.it)

Nuova fumata nera sul giudice della Consulta, la storia si ripete. Ecco i precedenti - Ancora nulla di fatto per l'elezione del giudice della Corte Costituzionale. Da Ciampi a Napolitano, ecco gli altri casi di stallo sui nomi della Consulta. Ricordi e ricostruzioni di Costantino Del Ri ... (policymakermag.it)