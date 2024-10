Quotidiano.net - Nobel per la Fisica 2024 a Hopfield e Hilton, ‘padri’ dell’Intelligenza artificiale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Stoccolma, 8 ottobre– Ilper laè stato assegnato a Johne Geoffrey E. Hinton, i due scienziati che hanno aperto la strada all’Intelligenza. I due ricercatori premiati hanno “gettato le basi per l'apprendimento delle macchine”, si legge nelle motivazioni dall’Accademia svedese delle scienze. “Scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali” quelle dei due ricercatori:è in forza all’americana Princeton University e Hinton aell'University of Toronto, in Canada. A screen shows the laureates of thePrize in Physics, US physicist John Jand Canadian-British computer scientist and cognitive psychologist Geoffrey E Hinton during the announcement by the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden on October 8,