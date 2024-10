Nazionale Gabbia | Convocazione inaspettata è una sensazione speciale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Non mi aspettavo la, anche se ci speravo. Essere qui è una, sono molto felice. Cercherò di godermi questa settimana dando il massimo e cercando di capire quello che vuole il mister. Indossare la maglia dellaè motivo d’orgoglio e una grande responsabilità, è una maglia che va onorata in ogni momento”. Lo ha dichiarato Matteoin un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV. Per il difensore milanista, unico rossonero nel gruppo scelto da Luciano Spalletti per i match di Nations League contro Belgio e Israele, si tratta della primain. “Le parole del mister mi hanno fatto piacere, sono un bell’attestato di stima e fiducia. Sto conoscendo Spalletti in questi giorni, l’avevo incontrato solo una volta a Milanello quando era venuto ad assistere all’allenamento.