Michele Misseri e la violenza sessuale su Sarah Scazzi confessati gli abusi prima dell' omicidio di Avetrana

Michele Misseri : “Non avevo mai visto Sarah Scazzi come quel giorno - ho avuto un impulso sessuale. L’ho toccata - mi vergognavo di me stesso. La serie Disney? Tutto un magna magna” - Se loro fossero colpevoli, non mi prenderei nessuna colpa. Non meritavo tutto questo”. Oggi, Michele Misseri, zio di Sarah e figura centrale e controversa dell’intero caso, torna a parlare in un’intervista a La Stampa, sollevando nuove ombre su uno dei processi più discussi degli ultimi anni. ... (Ilfattoquotidiano.it)

