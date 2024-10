Menopausa: Un mondo rosa dove la parola d’ordine è solidarietà femminile (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ho quasi 50 anni, 10 capelli bianchi e 47 anni di sbattimento sono nel bel mezzo del cammin della mia vita e mi sono rimaste poche certezze. L’amore per mia madre, quello per il mio cane Gegè, un’amica inaspettata e la mia tanto cara e amata Menopausa”. E’ il messaggio di Laura, una donna che esprime sui social uno stato di rassegnazione misto a scoraggiamento. Ammette di essere in Menopausa, quindi di trovarsi all’interno di un mondo tutto da scoprire e nel quale non sempre è facile districarsi. Prevaricano limiti e paure, disinformazione, poca formazione del personale addetto alla gestione di una fase così importante della vita che appare improvvisamente e con una sintomatologia del tutto inaspettata. Panorama.it - Menopausa: Un mondo rosa dove la parola d’ordine è solidarietà femminile Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ho quasi 50 anni, 10 capelli bianchi e 47 anni di sbattimento sono nel bel mezzo del cammin della mia vita e mi sono rimaste poche certezze. L’amore per mia madre, quello per il mio cane Gegè, un’amica inaspettata e la mia tanto cara e amata”. E’ il messaggio di Laura, una donna che esprime sui social uno stato di rassegnazione misto a scoraggiamento. Ammette di essere in, quindi di trovarsi all’interno di untutto da scoprire e nel quale non sempre è facile districarsi. Prevaricano limiti e paure, disinformazione, poca formazione del personale addetto alla gestione di una fase così importante della vita che appare improvvisamente e con una sintomatologia del tutto inaspettata.

Casa a prima vista - Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 1 - 3 milioni : ecco di chi sono figli - . Pronti a spendere tutto. Tra i requisiti per la loro nuova casa indicavano almeno 150-200 metri quadrati, due bagni, una cucina open space, una cabina armadio e soprattutto un ampio spazio esterno "dove ospitare i nostri amici". Ovviamente non è così, trattasi soltanto di black-humor. Anche ... (Liberoquotidiano.it)

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Le guerre senza senso ci portano indietro all’abisso de . Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential beauty. Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come ... (Ilgiornaleditalia.it)

Melania Trump e re Carlo sono amici di penna da anni : la rivelazione dell’ex first lady - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump ... (Webmagazine24.it)