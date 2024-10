Dilei.it - Melania Trump si confessa: “Io lasciata sola”. E con Re Carlo si scambiano lettere

(Di martedì 8 ottobre 2024)è sempre stata un po’ un enigma, criticata per la sua freddezza e il distacco, lontana anni luce da figure rassicuranti come Michelle Obama, adorata dal pubblico. Ma con la pubblicazione della sua autobiografia,, quella distanza potrebbe forse evaporare. Il libro promette di svelare una donna molto più complessa, che affronta temi politici scottanti e rivela lati intimi del suo rapporto con Donald., vista spesso come una “mob wife”, emerge da queste pagine come una donna con una propria voce. Criticata, fraintesa e spesso ignorata, questa autobiografia sembra voler ribaltare quell’immagine, offrendo uno spaccato più personale e talvolta sorprendente di chi ha vissuto sotto i riflettori ma sempre dietro le quinte.