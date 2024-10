McLaren W1, sotto il segno della F1 (Di martedì 8 ottobre 2024) McLaren W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese. Una potenza massima che supera l’immaginazione, una tecnologia all’avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla nuova McLaren W1. La W1 nasce sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell". I Sbircialanotizia.it - McLaren W1, sotto il segno della F1 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese. Una potenza massima che supera l’immaginazione, una tecnologia all’avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla nuovaW1. La W1 nasce sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell". I

McLaren W1 - sotto il segno della F1 - (Adnkronos) – McLaren W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese. […]. Una potenza massima che supera l’immaginazione, una tecnologia all’avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla ... (Periodicodaily.com)

F1 - l’alettone posteriore della McLaren sotto osservazione. La FIA annuncia : “Situazione in monitoraggio” - Questione di flessibilità. Tuttavia, se un team supera con successo tutti i test di deflessione e aderisce alle normative e alle direttive tecniche, è considerato pienamente conforme e non verranno intraprese ulteriori azioni“, si legge nella nota. La Federazione Internazionale finora non è ... (Oasport.it)