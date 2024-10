Masters 1000 di Shanghai Cobolli-Djokovic | la sfida dalle 1230 per gli ottavi di finale

Masters 1000 di Shanghai, Cobolli-Djokovic: la sfida dalle 12,30 per gli ottavi di finale (Di martedì 8 ottobre 2024) Flavio Cobolli affronterà oggi, al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari), il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. L’azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, ha sconfitto in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti. Dove vedere la partita in tv e orario Il match tra Cobolli e Djokovic si giocherà alle 12.30 (ora italiana) sul Campo Centrale. Sarà possibile vederlo in tv in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. (Fonte Adnkronos) Foto Fioriti/FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Flavioaffronterà oggi, al terzo turno del torneo Atpdi(cemento, montepremi 8.995.555 dollari), il serbo Novak, numero 4 del mondo e del tabellone. L’azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, ha sconfitto in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti. Dove vedere la partita in tv e orario Il match trasi giocherà alle 12.30 (ora italiana) sul Campo Centrale. Sarà possibile vederlo in tv in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. (Fonte Adnkronos) Foto Fioriti/FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

