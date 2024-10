Marco Reguzzoni entra in Forza Italia (dopo una vita da bossiano) (Di martedì 8 ottobre 2024) Marco Reguzzoni aderisce a Forza Italia. Una notizia che non giunge come un fulmine a ciel sereno: l'ex leghista presidente dell'associazione 'I Repubblicani' e vicino a Umberto Bossi, già si era candidato alle europee nelle liste azzurre. Ad annunciare l'ufficialità del passaggio sono stati Milanotoday.it - Marco Reguzzoni entra in Forza Italia (dopo una vita da bossiano) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)aderisce a. Una notizia che non giunge come un fulmine a ciel sereno: l'ex leghista presidente dell'associazione 'I Repubblicani' e vicino a Umberto Bossi, già si era candidato alle europee nelle liste azzurre. Ad annunciare l'ufficialità del passaggio sono stati

L'ex leghista Marco Reguzzoni - bossiano di ferro - entra in Forza Italia - Ora l'adesione formale. Busto Arsizio, 8 ottobre 2024 – Quest'estate la candidatura – da indipendente, si sarebbe detto una volta – nelle liste azzurre per le elezioni europee. Marco entra a far parte della squadra sul territorio e sono convinto che proseguiremo insieme l'ottimo lavoro iniziato in ...