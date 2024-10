Maltempo in Toscana: bombe d’acqua in Garfagnana e Lunigiana (Di martedì 8 ottobre 2024) Vere e proprie bombe d'acqua si sono abbattute in Toscana: a Minucciano (Lucca), in Garfagnana, sono caduti oltre 160 mm di pioggia, e 147 mm a Comano (Massa Carrara), in Lunigiana L'articolo Maltempo in Toscana: bombe d’acqua in Garfagnana e Lunigiana proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: bombe d’acqua in Garfagnana e Lunigiana Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Vere e propried'acqua si sono abbattute in: a Minucciano (Lucca), in, sono caduti oltre 160 mm di pioggia, e 147 mm a Comano (Massa Carrara), inL'articoloininproviene da Firenze Post.

Maltempo in Toscana: bombe d’acqua in Garfagnana e Lunigiana - Vere e proprie bombe d'acqua si sono abbattute in Toscana: a Minucciano (Lucca), in Garfagnana, sono caduti oltre 160 mm di pioggia, e 147 mm a Comano (Massa Carrara), in Lunigiana ... (firenzepost.it)

Ok finale Pe a 446 milioni per alluvioni in E-R e Toscana - Ignoti, la scorsa notte, hanno imbrattato con vernice rossa la scalinata del Consiglio provinciale di Bolzano. Non si esclude un collegamento con il primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 otto ... (altoadige.it)

Pace: card. Lojudice (vescovi Toscana), “si levi all’unisono l’appello per dire di fermarsi. La guerra non è mai la soluzione” - “In questa giornata di ricordo e di tristezza vogliamo sperare che il ‘partito della pace’ in ogni parte del mondo possa alzare la voce, oggi troppo debole. Il nostro auspicio è che si possa levare al ... (agensir.it)