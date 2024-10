Made in Italy, alla Venice design week tecnologia e artigianato si incontrano tra calli e giardini segreti (Di martedì 8 ottobre 2024) Venezia, 8 ott. (Labitalia) - tecnologia, artigianato e design a sostegno del Made in Italy, promuovendo una cultura dell'impresa dove produttività e creatività si uniscono. Il tutto nello scenario di Venezia. E' l'obiettivo con cui è nata, 15 anni fa, la Venice design week, ai nastri di partenza nella città dei Dogi. Sarà presentata al pubblico il 12 ottobre, alle ore 11, presso la Sala della Musica, una delle dimore storiche più rappresentative di Venezia, Ca' Sagredo Hotel. La manifestazione si terrà dal 12 al 20 ottobre e si snoderà in vari punti della città con un programma denso di eventi e mostre che esploreranno il tema 'Out of context'. Liberoquotidiano.it - Made in Italy, alla Venice design week tecnologia e artigianato si incontrano tra calli e giardini segreti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Venezia, 8 ott. (Labitalia) -a sostegno delin, promuovendo una cultura dell'impresa dove produttività e creatività si uniscono. Il tutto nello scenario di Venezia. E' l'obiettivo con cui è nata, 15 anni fa, la, ai nastri di partenza nella città dei Dogi. Sarà presentata al pubblico il 12 ottobre, alle ore 11, presso la Sala della Musica, una delle dimore storiche più rappresentative di Venezia, Ca' Sagredo Hotel. La manifestazione si terrà dal 12 al 20 ottobre e si snoderà in vari punti della città con un programma denso di eventi e mostre che esploreranno il tema 'Out of context'.

ASKtoAI : La Rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale Made in Italy - Il software è progettato per rispondere alle esigenze specifiche del mercato italiano, con soluzioni linguistiche calibrate per produrre contenuti impeccabili nella nostra lingua. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi cerca uno strumento che comprenda le sfumature e le peculiarità ... (Tpi.it)

80 anni Coldiretti - ‘stop falso made in Italy - via petizione web’ - Negli anni 2000 nasce anche il Patto col consumatore. ec. Tempo di lettura: 2 minutiDalla riforma agraria alla legge di orientamento, Coldiretti festeggia i suoi 80 anni alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. europa. Una battaglia definita “storica e identitaria”, ... (Anteprima24.it)

Dalle moto all’America’s Cup. La sicurezza in mare passa per caschi e giubbotti made in Italy - . Le cadute, spesso imprevedibili, possono trasformarsi in tragedie senza l’equipaggiamento adeguato. Quelle che Dainese ha fornito agli equipaggi di Luna Rossa Prada Pirelli e di Emirates Team New Zealand, con giubbotti protettivi progettati e realizzati a mano nel dipartimento R&D di ... (Ilfattoquotidiano.it)