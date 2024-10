Lutto nel calcio pisano: è morto Mario Del Moro (Di martedì 8 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio pisano per la scomparsa, a soli 75 anni, di Mario Del Moro. Giocatore di calcio di ruolo attaccante, classe 1949, nella sua carriera Mario ha giocato in varie squadre professionistiche tra le quali Siena, Pontedera, Torres, Reggiana, Cuoiopelli, Marinese e Uliveto Pisatoday.it - Lutto nel calcio pisano: è morto Mario Del Moro Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)nel mondo delper la scomparsa, a soli 75 anni, diDel. Giocatore didi ruolo attaccante, classe 1949, nella sua carrieraha giocato in varie squadre professionistiche tra le quali Siena, Pontedera, Torres, Reggiana, Cuoiopelli, Marinese e Uliveto

