Lotta a fame e malnutrizione Mattarella | non c’è futuro possibile senza sicurezza alimentare

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ricevendo al Quirinale una delegazione della Fao, il presidente Matterella ha esortato ad intensificare laallae alla. «Le celebrazioni della prossima Giornata mondiale dell’Alimentazione rappresentano un’occasione proficua per rafforzare concretamente gli sforzi della comunità internazionale nellaallae alla. Non c’è. È un fenomeno cui concorre il moltiplicarsi di conflitti che hanno un drammatico impatto sulle popolazioni civili». E ancora. «Ai conflitti provocati dall’uomo si aggiungono i fenomeni del cambiamento climatico, che sempre più affliggono tutti i Paesi, condizionando le nostre vite. Mentre in alcune regioni c’è un’impressionante penuria di cibo – ha quindi proseguito il Capo di Stato – in altre si registrano diffusi quanto assurdi sprechi alimentari.