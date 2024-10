Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile caso dei 46 chioschi sequestrati nei pressi degli Scavi di Pompei. Pm: “Abusivi da decenni, il Comune doveva intervenire”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Intorno aglidisi sono compiuti e radicati abusi di epoca così lontana che il pm di Torre Annunziata ha rinunciato a perseguirli, ritenendoli “presumibilmente prescritti”. Sulla scorta di licenze e concessioni di suolo pubblico scadute, ed usate da esercenti che hanno ampliato la loro area di pertinenza o il loro gazebo, o hanno ancorato bancarelle all’asfalto tramutandosi da ‘ambulanti’ in ‘negozianti’, senza averne diritto. In una situazione di illegalità arcinota, incancrenita dall’immobilismo di chi avrebbe dovuto controllare ed agire, e non lo ha fatto. È il quadro dipinto dalle 53 pagine dell’ordinanza di sequestro preventivo di 46per la vendita di chincaglierie, santini, memorabilia (ma anche panini e cola e gelati), disseminati nell’area esterna agli, tra piazze e vie ricche di bellezza e suggestione (leggi).