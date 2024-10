Laboratori di musica con la banda Santa Cecilia di Precenicco e Marco Anzovino (Di martedì 8 ottobre 2024) Le scuole, primaria e secondaria, del Comune di Palazzolo dello Stella, avranno nel prosieguo della stagione, due Laboratori di musica. Per la scuola primaria, sarà la nuova banda Santa Cecilia di Precenicco a gestire il Laboratorio che si prefiggerà l'attrattiva per l'apprendimento della musica Udinetoday.it - Laboratori di musica con la banda Santa Cecilia di Precenicco e Marco Anzovino Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le scuole, primaria e secondaria, del Comune di Palazzolo dello Stella, avranno nel prosieguo della stagione, duedi. Per la scuola primaria, sarà la nuovadia gestire ilo che si prefiggerà l'attrattiva per l'apprendimento della

Cantieri Koreja - torna il progetto "Strade maestre" : spettacoli - musica - mostre e laboratori - LECCE - Si è svolta sabato 5 ottobre la presentazione pubblica di "Strade maestre 2024-2025", un progetto dei cantieri teatrali Koreja, realizzato con il sostegno di ministero della Cultura, dell'Unione europea e dell'assessorato Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali della Regione... (Lecceprima.it)

Laboratori di arte - musica e disegno in galleria Mazzini - L'associazione "Pensiero e Azione" organizza "Sogni di pomeriggio di mezzo autunno", un laboratorio d’arte ed emozioni con Barbara Spazzoli in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. Gli incontri si terranno il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 dal 16 ottobre al 20... (Forlitoday.it)

Booq festeggia il suo quarto compleanno : tre giorni di musica - laboratori e dibattiti alla Kalsa - E per festeggiare il suo compleanno, da giovedì 3 ottobre a sabato 5 ottobre, organizza una serie di eventi che animeranno la Kalsa e i suoi dintorni. Booq compie quattro anni. . . Una tre giorni di incontri aperti alla comunità per riflettere insieme sul futuro degli spazi collettivi e sulla ... (Palermotoday.it)