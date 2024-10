Ilnapolista.it - La Serie A è la patria dei rigorini o dei rigori televisivi: sono già 52. In Premier 12, in Liga 28

(Di martedì 8 ottobre 2024) LaA è ladeio dei: 52, più del 50% in più rispetto all’anno scorso Repubblica, con Matteo Pinci, fa il punto sull’overdose dinel campionato italiano. Dica trentadue. Il calcio italiano è un paziente malandato che da qualche mese deve fare i conti con un nuovo problemino mica facile da risolvere. Da quando è iniziato il campionato l’Italia è il Paese in cuistati fischiati più. Solo domenica, tra Juve-Cagliari all’ora di pranzo, Lazio-Empoli e Fiorentina- Milan in notturna nestati tirati sei. Il totale dal 18 agosto a oggi fa 32. Tanti, se pensiamo che un anno fa erano soltanto 21: in dodici mesi un aumento del 52 per cento. Ma il problema, più che il numero, è il metro.