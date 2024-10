La lucignanese Sofia Scarpellini ostetrica in Africa. In memoria di Federica Canneti (Di martedì 8 ottobre 2024) “E' partita per l'Angola la laureanda in ostetricia di Lucignano, Sofia Scarpellini, che si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a Federica Canneti. A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, la mamma Rosanna, il padre Marcello e la sorella Alessandra stanno realizzando uno dei Arezzonotizie.it - La lucignanese Sofia Scarpellini ostetrica in Africa. In memoria di Federica Canneti Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “E' partita per l'Angola la laureanda in ostetricia di Lucignano,, che si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a. A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, la mamma Rosanna, il padre Marcello e la sorella Alessandra stanno realizzando uno dei

È partita per l'Angola - Sofia Scarpellini - la giovane lucignanese laureanda in ostetricia che si è aggiudicato la borsa di studio intitolata a Federica - Federica Canneti sognava di trascorrere un periodo in Africa, come ostetrica, insieme a Medici con l'Africa Cuamm. È partita alla volta dell'Angola, per onorare, appunto, la memoria di Federica Canneti, Sofia Scarpelli, lucignanese di 21 anni, laureanda in ostetricia a Siena.