Napolipiu.com - Juventus su Raspadori, Torino punta Simeone: assalto ai gioelli del Napoli

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) I bianconeri cercano un rinforzo per l’attacco, mentre ilè interessato aper sostituire Zapata Lasta pianificando i movimenti di mercato per gennaio, complice la necessità di sostituire Gleison Bremer e Arek Milik, entrambi fuori per infortunio. Cristiano Giuntoli vuole regalare un nuovo attaccante a Thiago Motta, e tra i nomi sul taccuino dei bianconeri figura quello di Giacomo. L’attaccante delè un profilo molto apprezzato da Thiago Motta, ma l’operazione appare complessa, soprattutto per il mercato invernale. Giuntoli potrebbe orientarsi su un’opportunità all’estero, dato che i club italiani difficilmente cederanno un proprio giocatore allaa gennaio. Tuttavia, l’interesse perresta, con il giovane attaccante azzurro che nelle ultime partite ha visto poco il campo, accumulando solo pochi minuti contro il Monza.