Incidenti sul lavoro Cgil Ricci | Ancora tanto da fare su sicurezza e prevenzione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nicola, segretario generaleNapoli e Campania, commenta l’incidente sulavvenuto nel porto di Napoli: “Norme attuali sono insufficienti” Napoli. “Quella delle morti bianche è una lunga catena che, purtroppo, non si interrompe. La tragedia di ieri arriva a poche ore dall’approvazione del decretoche dovrebbe prevedere al suo interno la certezza della pena e ladeglisul. Gli strumenti normativi attuali sono insufficienti. La patente a punti, che doveva essere un deterrente, si sta rivelando uno strumento per aggirare le norme in materia di. Quest’estate, in sinergia con il Prefetto di Napoli, sono state effettuate tante ispezioni nei cantieri per prevenire e migliorare le condizioni di. Purtroppo c’èdaper evitare altre tragedie come quella avvenuta al porto di Napoli”.