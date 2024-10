Il mistero dell’omicidio del 37enne a Pisa: “Lavoratore e padre insospettabile, freddato dai killer” (Di martedì 8 ottobre 2024) Beni Arshiaj, piastrellista incensurato è padre di due bambini, è descritto da tutti come lavoratore instancabile e ben integrato nel tessuto sociale ed economico locale. Domenica è stato vittima di una vera e propria esecuzione, i killer lo hanno raggiunto sotto casa freddandolo con tre copi al volto. Fanpage.it - Il mistero dell’omicidio del 37enne a Pisa: “Lavoratore e padre insospettabile, freddato dai killer” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Beni Arshiaj, piastrellista incensurato èdi due bambini, è descritto da tutti come lavoratore instancabile e ben integrato nel tessuto sociale ed economico locale. Domenica è stato vittima di una vera e propria esecuzione, i killer lo hanno raggiunto sotto casa freddandolo con tre copi al volto.

