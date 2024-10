Il grido della Sinagoga: "Da quel giorno per noi la vita è cambiata" (Di martedì 8 ottobre 2024) Toccante cerimonia a Milano. La Russa: resa significa sparire. Ma a Torino bruciano le bandiere israeliane Ilgiornale.it - Il grido della Sinagoga: "Da quel giorno per noi la vita è cambiata" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Toccante cerimonia a Milano. La Russa: resa significa sparire. Ma a Torino bruciano le bandiere israeliane

Milano, in sinagoga la prima cerimonia per ricordare gli attacchi del 7 ottobre: un lungo applauso per Liliana Segre - "Sindaco Sala grazie, la sua presenza è più importante di quanto si possa immaginare. In passato c'e stato qualche malinteso ma è tutto superato. Da oggi dobbiamo avere un cammino con lei e con tutta ... (informazione.it)

Un anno dopo l'attacco di Hamas, Donne in nero in piazza, “Basta violenza” - Oggi, 7 ottobre, ricorre il primo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas in Israele, un evento che ha scosso profondamente il Medio Oriente, portando ulteriore violenza e instabilità nella re ... (informazione.it)

Scontri al corteo pro Palestina a Roma. Confermata dal Viminale l'ipotesi di infiltrati - Lancio di bottiglie, bombe carte e anche un palo della segnaletica stradale, gli agenti rispondono con idranti e lacrimogeni. Slogan contro Netanyahu e Meloni. 'Stop al genocidio'. Piazza blindata, ci ... (ansa.it)