Il Fabriano Cerreto ferma l’Osimana e la raggiunge in classifica (Di martedì 8 ottobre 2024) Sette punti nelle ultime tre partite. Il Fabriano Cerreto non sbaglia più niente e si prende anche il derby casalingo contro l’Osimana, con un gol per tempo. "Un grande risultato". Attacca così il mister dei cartai Riccardo Caporali raccontando di "una vittoria meritata, contro una grande avversaria a cui faccio davvero i complimenti. Tre punti che ci permettono di dare continuità e prestigio al nostro lavoro". Un Fabriano Cerreto che gioca bene nel primo tempo, poi nella ripresa subisce la forza dell’Osimana che trova il pari, ma nel momento forse migliore dei ‘senzatesta’ realizza il rigore che decide la sfida agganciando a centro classifica quota 7 punti proprio l’Osimana. "Nel primo tempo abbiamo impresso un grande ritmo - continua Caporali -. Nella ripresa nei primi 25’ meglio l’Osimana anche per la grande fisicità e forza d’urto del reparto offensivo che ci ha messo alle corde. Ilrestodelcarlino.it - Il Fabriano Cerreto ferma l’Osimana e la raggiunge in classifica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sette punti nelle ultime tre partite. Ilnon sbaglia più niente e si prende anche il derby casalingo contro, con un gol per tempo. "Un grande risultato". Attacca così il mister dei cartai Riccardo Caporali raccontando di "una vittoria meritata, contro una grande avversaria a cui faccio davvero i complimenti. Tre punti che ci permettono di dare continuità e prestigio al nostro lavoro". Unche gioca bene nel primo tempo, poi nella ripresa subisce la forza delche trova il pari, ma nel momento forse migliore dei ‘senzatesta’ realizza il rigore che decide la sfida agganciando a centroquota 7 punti proprio. "Nel primo tempo abbiamo impresso un grande ritmo - continua Caporali -. Nella ripresa nei primi 25’ meglioanche per la grande fisicità e forza d’urto del reparto offensivo che ci ha messo alle corde.

