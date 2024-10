Panorama.it - Hacker all’assalto: la TV di stato russa in blackout nel giorno del compleanno di Putin

(Di martedì 8 ottobre 2024) Neldel 72esimodi Vladimir, la Russia ha subito un attacco informatico di proporzioni straordinarie. Il bersaglio? L’emittente diVGTRK, cuore della propaganda mediatica, responsabile della trasmissione di alcuni dei più importanti canali televisivi e radiofonici del Paese, tra cui Russia1 e Russia24. L’attacco ha bloccato i servizi online e le trasmissioni interne per diverse ore, generando uncomunicativo che ha colpito milioni di spettatori in tutta la Russia. Le accuse si sono subito rivolte verso l’Ucraina, alimentando ulteriormente la tensione tra i due Paesi in guerra. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, non ha esitato a descrivere l’evento come “un’azione informatica senza precedenti”, sottolineando come gliabbiano preso di mira quello che per la Russia è “uno snodo cruciale dell’infrastruttura”.